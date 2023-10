Le Melorie, viabilità regolare dopo la caduta dei calcinacci

E’ stato riaperto regolarmente ieri pomeriggio alle circolazione il tratta della strada 439 – al confine tra i territori comunali di Pontedera e Ponsacco – che era stato chiuso per caduta di calcinacci dal cavalcavia. Questo aveva comportato deviazioni all’altezza delle rotatorie di ingresso alle Melorie dalla parte di Ponsacco e di ingresso allo svincolo e sulla via di Patto e la strada di Gello sul lato Pontedera. Il fatto è accaduto sabato quando si è verificata la caduta di calcinacci dal cavalcavia della superstrada Firenze-Pisa-Livorno all’altezza, appunto, dello svincolo Pontedera.Ponsacco sulla sottostante strada provinciale 23: è stata anche colpita un’auto, ma nessun ferito. Dalla verifica statica effettuata dai vigili del fuoco, secondo quanto spiegato, è stato rilevato che alcuni aggetti in calcestruzzo presentano ammaloramenti con distacco di copriferro. In considerazione di ciò, il tratto di strada provinciale era stato chiuso al traffico,