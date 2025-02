Le maschere sotto la Rocca. Domenica sfila il carnevale

Maschere e festa anche sotto la Rocca, la prissima domanica. La sfilata del Carnevale di San Miniato si svolgerà dalle 15 con partenza da Piazza XX settembre e il pomeriggio sarà accompagnato dalla Filarmonica Del Bravo e dal dj Patrizio Carlini. Tre i premi in palio per le tre maschere che saranno più aderenti al tema di quest’anno, "I giochi da tavolo", con la consueta premiazione in Piazza del Seminario, dove ci sarà una merenda per tutti i partecipanti.

"Il carnevale di San Miniato nasce nel 1972, per volontà di Dilvo Lotti, che ebbe l’idea di creare dei carri pitturati da ragazzi e ragazze sanminiatesi; erano trainati dai buoi e giravano per le strade del centro - spiega Nicoletta Corsi della Pro Loco di San Miniato -. Alla fine del carnevale, una di queste strutture veniva bruciata come segno benaugurale". Negli anni la festa è cambiata. "Da tempo – conclude Corsi – abbiamo deciso di scegliere un tema per le maschere, e una sfilata accompagnata dalla musica, fino alla scelta della maschera più bella".