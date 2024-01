Le maschere dei piccoli. Tornano i carri animati

ORENTANO

Inizia oggi la 67esima edizione del Carnevale dei bambini di Orentano. Quattro domeniche di allegria e festa finale il 13 febbraio, Martedì Grasso. Tornano i carri dedicati ai personaggi immaginari amati dai bambini: da Capitan Uncino a Peter Pan, da Mowgli e gli animali del Libro della Giungla a Topolino, i Minions, Elsa, Anna e Olaf. Inizio dei corsi alle 14,30. La novità è il carro di "Casa della Barbie". Si rinnova anche quest’anno l’attrazione del Luna Park. "Quella del Carnevale di Orentano è una iniziativa storica nata nel lontano 1956 e in tutti questi anni è rimasta come un punto di richiamo importante tra le manifestazioni che si svolgono a Orentano e nel nostro Comune – hanno commentato il sindaco Gabriele Toti e l’assessora Ilaria Duranti – È un evento dedicato ai bambini e alle famiglie". "Ogni anno ci impegniamo per proporre qualche novità – ha spiegato Maurizio Ficini, presidente dell’Ente Carnevale – Stiamo sempre attenti ai cartoni animati o ai film di ultima uscita". Ingresso a offerta libera.