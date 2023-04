Le malattie degli operai Lo studio fu presentato anche a Milano

Giovanni Pierotti nel 1906 pubblica con la tipografia L’Ancora di Pontedera “Note sulle condizioni sanitarie ed economiche d’un gruppo di popolazione operaia attenente all’industria del cotone a Pontedera” e nello stesso anno presenta questo studio a Milano, in occasione del Congresso internazionale per le malattie del lavoro pubblicando qui un estratto dal titolo: “Le malattie degli operai attendenti alla lavorazione del cotone a Pontedera”. Il dottore effettua la sua ricerca basandosi soltanto sui due più importanti stabilimenti tessili della città: il Cotonificio Ligure Toscano e la Manifattura Toscana Dini & C. fondate rispettivamente nel 1890 e nel 1900. Scrive Elena Caciagli nel suo straordinario volume “Le industrie”: “Il Cotonificio è, tra i due opifici, quello di maggiori proporzioni (oltre 9000 mq. coperti da fabbricati) e svolge la completa lavorazione del cotone: 82 operai sono addetti alla filatura, 15 circa di quelli che lavorano nello stabilimento, mentre 42 sono gli operai addetti alla garzatura e tutti gli altri lavorano ai telai”. La Dini “si occupa invece esclusivamente della tessitura, per cui impiega 512 telai meccanici e circa 520 operai. (…) Complessivamente lavorano nelle due fabbriche 800 operai, di cui 180 uomini e 620 donne”. Il 41% di queste ultime hanno un’età compresa tra i 15 e i 20 anni, il 19,8% tra i 20 e i 25 e il 17,5% tra i 12 e i 15. “Gli operai sono affetti in gran parte dalla clorosi, malattia tipicamente professionale, e da altre malattie come la polmonite, il tifo, il vaiolo e la tubercolosi, molto diffusa purtroppo in quel tempo in tutta la città. Lo stato di salute di questi 800 operai presi in esame è infatti pochissimo soddisfacente, dato che solo il 53,5% di uomini e il 52,2% di donne, come ci testimonia il dott. Pierotti, pur con termini piuttosto vaghi, godono di una salute buona”. “La causa fondamentale” di questo stato di cose “è da ricercarsi, oltre che nella durata del lavoro, e nell’ambiente malsano, nelle pessime condizioni igieniche delle abitazioni e soprattutto nella cattiva alimentazione” che era a base di pane. I bassi salari purtroppo non consentivano di più.

Michele Quirici