Le Immaginate, storie intense da conoscere

Nell’ambito della mostra Ritratti di Scart venerdì scorso sono entrate nelle sale del Palp "Le Immaginate" Circe, Nora, La ragazza senza nome, Shahrazàd, uscite dalle pagine dell’omonima antologia curata da Cristina Gatti e Nicoletta Manetti, Edizioni Il Foglio, Piombino. Nicoletta Manetti, curatrice dell’antologia nonché dell’Immaginata Giselda, una delle Sorelle Materassi, ha illustrato lo spirito collettivo del progetto. E il comune intento di considerare l’autonomia di ogni personaggio dal suo autore. La spinta a brillare di luce propria nella vita reale e nella sensibilità di ogni lettrice e di ogni lettore. E così Le Immaginate sono arrivate al dunque attraverso le parole delle loro autrici, del loro autore: Circe di Laura Gronchi, Nora di Rosalba Nola, Shahrazàd di Caterina Perrone e La Ragazza senza Nome di Andrea Zavagli. Elena Pace ha poi letto i monologhi facendo vibrare quelle vite immaginate. La breve comparsa di Bruno Luschi in veste del drammaturgo norvegese Ibsen lo ha evocato come un lampo. La chitarra di Lara Antonini, allieva 12enne di Nicola Fenzi dell’Accademia Musicale di Pontedera, ha sorpreso e incantato come una magia. E tutti son tornati a casa felici e contenti sapendo che, volendo, sì son rimasti alcuni volumi delle Immaginate, sugli scaffali della Libreria Roma.