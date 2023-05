Le grandi griffe cercano talenti Modartech apre le porte Un ciclo di incontri al via

PONTEDERA

Da Valentino a Armani, incontrando Ermanno Scervino, Max Mara e Patrizia Pepe. Le grandi griffe vanno a caccia di talenti da istituto Modartech, in una settimana che vedrà alcuni big del Fashion System e gli HR - Recruiter delle aziende dell’alta moda, incontrare studenti ed ex studenti della Scuola di alta formazione di Pontedera, per fornire loro indicazioni e suggerimenti in vista delle tesi e della futura carriera e per effettuare colloqui di lavoro, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di figure professionali quali designer e tecnici. Il primo appuntamento è in programma oggi e domani, con la Modartech Graduate Preview, che vedrà la partecipazione di Sara Sozzani Maino, Direttore Creativo Fondazione Sozzani ed International Brand Ambassador Camera Nazionale della Moda Italiana, Stefano Dominella, Presidente della Maison Gattinoni Couture, Luca Rizzi, direttore della divisione Tutoring & Consulting di Pitti Immagine, Italo Marseglia, fashion designer e di Micaela Morganelli, direttrice di Switch Magazine. Saranno loro ad incontrare i laureandi in Fashion Design di Istituto Modartech, per vedere in anteprima le collezioni dei progetti di tesi e fornire indicazioni utili e consigli professionali.

Dal 25 al 26 maggio, si svolgeranno invece i Career Days: una maratona di quasi 200 colloqui per laureandi e neolaureati in Fashion e Communication Design con gli head hunter dei big della moda e della comunicazione, per future opportunità di lavoro. Tra questi i responsabili delle risorse umane di brand come Armani, Valentino, Pelletteria Richemont Firenze, Ermanno Scervino, Max Mara, Patrizia Pepe.