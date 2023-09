Le frontiere della geriatria a Pontedera: come invecchiare in salute

Come invecchiare in buona salute. È una domanda (ed una speranza) molto frequente che chiunque si pone. Ed in particolare è una domanda che sta di fronte a chi si occupa di organizzare ed adeguare il sistema sanitario alla luce dei mutamenti della società e della medicina. E’ questo il tema di cui si parlerà domani dalle ore 9 all’Hotel Armonia in piazza dei Caduti di Cefalonia e Corfù a Pontedera, che con il titolo “Le frontiere della geriatria” e con la partecipazione di qualificati esperti della materia affronterà i nodi e le sfide che i servizi sanitari dovranno fronteggiare nei prossimi anni. Il programma del convegno organizzato grazie alla collaborazione di Misericordia di Pontedera e Gaia Salute prevede i saluti del sindaco di Pontedera Matteo Franconi e proseguirà con la conduzione del moderatore Giorgio Iervasi, attraverso le relazioni di Gabriella Giuliano “il ruolo del privato sociale a supporto dei PTDA e il coinvolgimento dei MMG“, poi seguita da Gabriele Siciliano che tratterà il tema “Train the Brain: stato dei percorsi diagnostici terapeutici nelle malattie neurodegenerative“. Gli interventi verranno completati da Vincenzo Rizzo che parlerà della “prevenzione e diagnosi precoce delle malattie croniche: l’importanza del benessere psicofisico” e si concluderà con Concetta Colaninno che illustrerà “l’esperienza non farmacologica nel nucleo Alzheimer: base di conoscenza per sperimentare programmi di prevenzione delle malattie neurodegenerative”. La mattinata si completerà con la fase dedicata alla formazione accreditata (che vale tre crediti formativi), aperta agli operatori del settore su questioni sempre più attuali.