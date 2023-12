Le freccette della Rotta in vetta alla classifica

PONTEDERA

Primo posto in classifica per la squadra di freccette La Rotta Darts Team che chiude le dieci gare autunnali con 25 punti. Il team capitanato da Pieraldo Ballerini e composto da: Franco Chegai, Lorenzo Nanetti, Andrea Angioloni, Pasqualino Luongo ha vinto il campionato autunnale 2023 serie c e si è aggiudicato la promozione in serie b.

"Grazie ai giocatori – commentano a seguito dell’ultima gara – un ringraziamento speciale dobbiamo farlo al circolo Acli la rotta e a Luca Lemmi per averci sostenuto".

Il prossimo impegno per la squadra della Rotta sarà a inizio 2024 ad Arezzo dal 19 al 21 gennaio quando si terrà la finale nazionale del campionato squadre e Dart master di freccette Soft dart. Competizioni organizzate dalla F.I.DART (Freccette Italia dart), una associazione sportiva dilettantistica costituita nell’anno 1994 che gestisce per conto della Dsa.

FIGeST (Federazione italiana giochi e sport tradizionali) porta avanti lo sport delle freccette nelle due specialità, Soft Dart e Steel Dart, con l’obiettivo di promuoverne l’attività in termini amatoriali e agonistici.