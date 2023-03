Le elezioni spaccano il fronte Maccanti candidata sindaco "Una scelta per la continuità"

Di fatto c’è un fronte non più compatto. E’ quello che ha portato due volte Ilaria Parrella sulla poltrona di primo cittadino. E questo potrebbe aprire un varco importante al Pd che, ancora, nulla ha fatto sapere delle scelte per le prossime amministrative. Intanto ci sono due certezze. Manuela Del Grande sarà il candidato sindaco per Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega. Invece la lista civica Santa Maria a Monte Viva, da dieci anni al governo di Santa Maria a Monte, ha scelto l’assessore Elisabetta Maccanti come candidata per le prossime amministrative. Lo fa "Per continuare l’ottimo lavoro fatto in questi anni". Questi erano giorni di trattative per preparare le elezioni, e La lista Santa Maria a Monte "non è stata coinvolta", si legge in una nota.

"Una lista con al suo interno persone provenienti da percorsi diversi, con professionalità e sensibilità diverse, appartenenti sia al centro destra che al centro sinistra con una forte componente civica non riconducibile a precisi partiti politici – si legge – . E’ stato questo mix a far vincere e soprattutto a convincere i santamariammontesi per ben due volte e siamo convinti che questa formula sia ancora quella giusta. I partiti, in questi anni, sono stati di supporto alla nostra lista ma la vera forza sono state le persone, consiglieri o assessori, che si sono impegnati sul territorio per migliorare Santa Maria a Monte". Il centrodestra ha fatto la sua scelta. E ora lo fa anche Santa Maria a Monte Viva: "pensiamo che sia necessario un candidato a sindaco con personalità di spicco, che con la sua professionalità, esperienza amministrativa, in continuità con le idee ed i progetti di Santa Maria a Monte Viva, sappia intercettare i bisogni e del territorio e delle persone: Elisabetta Maccanti". Il duello è aperto.