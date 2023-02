"Le donne della città Bellissime e magiche"

PONTEDERA

Nel 1854 presso Rocco Vannucchi di Pisa Benedetto Mainardi pubblica “Altri procuratori al Paradiso morti poco fa nelle città di Pisa, in Pontedera, a Vico Pisano ec.”. Tra i pontederesi ricordati Giuseppe Balbiani “Maire” e “l’intendente del gran Napoleon” e “Luigi, il Dottor giovine, D’Eugenio Bini il figlio” notaio ed eminente cittadino. Nello stesso anno, sempre con Vannucchi, edita le “Nuove Poesie”. Nella prefazione scrive il dottore: “Colleghi ed amici: venite a vedere un numero vistosissimo di belle femmine, che rallegrano l’ameno paese di Pontedera. Queste femmine sembrano dotate d’un ascendente, d’un prestigio, d’una magia nelle loro attrattive, a guisa delle vezzose Pisane, che colle loro grazie e bellezze si fanno amare teneramente degli uomini. Plutarco tra i Greci, ha scritto la vita delle Donne illustri, e la sua penna non si stanca mai di lodarle. Leggete Milton, e troverete come dipinge con seducenti colori e con maestro pennello la bella Eva. Date un’occhiata al Petrarca, e sentirete con che entusiasmo canta la sua vaga Avignose. Aprite le pagine del divino Ariosto e sentirete: Le Donne son venute in eccellenza – Di ciascun arte ov’hanno posto cura. Potrei citarvi un battaglione di poeti e di prosatori che hanno scritto dell’eccellenza delle Donne. Non meraviglia adunque se ho prodigato i dovuti elogi alle Pontederesi, le quali costituiscono il brio, il bello, la galanteria, il gusto nobile nelle società, la virtù, e la finezza dello spirito; per i quali requisiti l’uomo è quasi astretto ad amarle, e ad essere loro riconoscente. E l’uomo che ama il bel sesso è ben di rado un barbaro”. Lo straordinario elogio delle donne pontederesi è seguito da una “domanda al magistrato di Pontedera” dove Mainardi si lamenta della “grave” tassa di famiglia che chiede di pagare in maniera più lieve.

Michele Quirici