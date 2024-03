"Le donne al tempo di Dante". La lezione di Cristina Manetti

È come sempre un cammino a grandi tappe di cultura, quello del Dramma Popolare di San Miniato verso il Teatro del Cielo che culmina, nel mese di luglio, con la "scena sacra" di Piazza Duomo. E mentre si lavora alla Festa del Teatro e alla prima nazionale del 2024, ci sono due importanti appuntamenti in cartellone per i prossimi giorni. Il primo è il 20 marzo, in preparazione della Pasqua. "La vittoria di Cristo nell’atroce supplizio" è lo spettacolo teatrale che andrà in scena alle 21,30 nella chiesa dei Santi Martino e Stefano a San Miniato Basso. Il 22 marzo, invece, sarà la volta di un grande evento a Palazzo Grifoni, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato per iniziativa della Fondazione Idp, guidata da Marzio Gabbanini, con la collaborazione del Centro Studi Tardo Medioevo. Una serata dedicata alla figura della donna, ieri e oggi, rileggendo Dante. "Le figure femminili della Divina Commedia: donne al tempo di Dante e donne al tempo di oggi" è il tema della conferenza di Cristina Manetti, capodigabinetto della Regione Toscana, presidente del Museo di Casa Dante e Ideatrice della Toscana delle donne. Introduce Laura Baldini, presidente del Centro Tardo Medioevo. Appuntamento alle 18.