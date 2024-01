Il 21 gennaio alle 16 in scena al teatro di Capannoli, per il progetto "Le domeniche dei bambini", lo spettacolo di Drumrum Teatro "L’orologio di 13 ore". In un luogo fuori dal tempo, una contabile e un musicista sono venuti a vivere con gli spettatori la tredicesima ora, battuta da un orologio magico che regala un’ora in più nelle frenetiche tabelle di marcia quotidiane. E’ un tempo extra in cui non fare niente se non ascoltare, lasciandosi trasportare in mondi fantastici abitati da fate buone e cattive, principesse forzute, tori romantici e lunghe trecce bionde. Uno spettacolo leggero, sognante e divertente per spettatori dai quattro anni in su. Sul palcoscenico, ci saranno Sarah Georg e Gabriele Stoppa.