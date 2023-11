Le "Dichiarazioni (in)dipendenza"

Doppio appuntamento a teatro in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. L’amministrazione comunale di Ponsacco ha affidato l’organizzazione all’associazione culturale ViviTeatro Aps. Si chiama "Dichiarazioni (in)dipendenza" ed è il titolo che sintetizza i due spettacoli in scena il 25 e il 27 novembre. Il primo appuntamento è sabato 25 novembre alle 21.15 all’Auditorium Don Meliani con lo spettacolo teatrale con musica dal vivo "Giulia Tofana. Il destino di una avvelenatrice" a cura dell’associazione culturale Gli Sparvieri di Siena. Lunedì 27, ore 21.15, la scena è per lo spettacolo teatral musicale "Voci Interrotte" a cura dell’associazione ViviTeatro Aps, liberamente tratto da "Ferite a morte" di Serena Dandini, drammaturgia e regia di Maria Triggiano. Prima dello spettacolo del 27 novembre dalle ore 20 verrà offerta, dalla associazione Unicoop un apericena.