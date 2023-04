Le critiche al partito Fratelli di 3A

Il partito vincitore è stato fondato il 7 ottobre da Filippo che, alleato con Folco, il giorno stesso delle votazioni è stato lasciato da Folco poiché da un sondaggio avrebbe perso voti, quindi Filippo, per vincere, ha cercato una valida alleata, Carlotta e con Paolo Saputelli, consigliere del partito Fratelli di 3A, hanno elaborato il programma. Dopo alcuni mesi abbiamo fatto un sondaggio sull’operato del partito vincitore. In generale c’è un po’ di malcontento: su 17 compagni il 24% è completamente soddisfatto, il 30% è quasi soddisfatto, il 35% è poco soddisfatto e l’11% completamente insoddisfatto. Le maggiori lamentele sono relative ai pavimenti, al momento ci sono state solo "delle migliorie". Molti ancora aspettano di sapere se potranno mettere i pantaloni corti o minigonne durante l’estate, mentre altri hanno perso la speranza. Le lamentele sulle caramelle gratis ogni lunedì sono moltissime e anche se ognuno ha un’idea diversa, per la maggior parte dei compagni la promessa delle caramelle non è stata rispettata del tutto. Qualcuno rimpiange di aver votato Fratelli di 3A e se si votasse di nuovo cambierebbero la loro scelta.