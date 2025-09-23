Le concerie a Lineapelle. Sguardo su stile e futuro: "Portiamo tanta qualità"

C’è attesa per le indicazioni che potrà dare Lineapelle che apre oggi a Fiera Milano. La lunga e generalizzata crisi dei consumi di lusso, unita alle conseguenze delle problematiche belliche e commerciali a livello internazionale continua, infatti, a deprimere la filiera della moda e del lusso, mettendo duramente alla prova la resistenza di aziende. È una crisi, quella in corso, che sta trasformando la fisionomia della manifattura e i suoi paradigmi. Lineapelle potrà dare risposte ai tanti interrogativi della imprese. Lo conferma anche l’analisi del presidente dell’Associazione Conciatori di Santa Croce, Riccardo Bandini: "Siamo tutti consapevoli che il nostro comparto sta vivendo un momento complesso, che investe l’intero sistema della moda e a maggior ragione, in questa fase, un evento come Lineapelle rappresenta una opportunità – spiega Bandini –. Grazie alla fitta rete di contatti che riesce ad alimentare, questa fiera consente prima di tutto un dialogo concreto tra tutti gli attori della filiera, utile proprio per comprendere come si sta muovendo il mercato, quali tendenze al consumo si stanno delineando e quali politiche vanno perseguite per fare fronte all’attuale fase congiunturale. In questo, ad esempio, la sinergia che Lineapelle ha consolidato con altri eventi di settore concomitanti non può che confermarsi una scelta vincente".

Le aziende si sono preparate al meglio. "I nostri imprenditori sono sempre più consapevoli del valore delle sinergie, che stiamo cercando di valorizzare su più livelli, da quello locale a quello nazionale – prosegue Bandini –. La partecipazione alla fiera ci consente di sviluppare importanti riflessioni su quelle che sono le priorità per le nostre aziende, con un occhio attento ai temi di più stretta attualità per la concia, come le incognite legate all’attuazione del regolamento europeo deforestazione o all’impatto che le questioni geopolitiche internazionali continuano ad avere sull’intera industria della moda, di cui le concerie si confermano anello strategico e vitale. La partecipazione numerosa delle aziende del distretto a Lineapelle, in questo senso, ci conforta. Ed è un buon dato da cui partire".

Uno sguardo al futuro. "Al di là dell’alto numero di quelle presenti in fiera, infatti, crediamo che le nostre aziende siano pronte a confermarsi tra le più attive quanto all’offerta che porteranno, un’offerta all’avanguardia sia nel contenuto moda che nella qualità del prodotto – conclude il presidente –. Nel contesto di un mercato che si fa sempre più complesso e insidioso, e nell’attesa di conoscere i primi riscontri sull’andamento della fiera, pensiamo intanto che l’impegno e la qualità espressi dalle nostre concerie a Lineapelle siano il miglior modo per approcciarsi, soprattutto oggi, a questo importante appuntamento".

Carlo Baroni