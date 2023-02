Le celebrazioni del marzuolo

Ecco i giorni del tartufo bianchetto, appunto detto il marzuolo. Con la regia di San Miniato Promozione iniziano le feste. Nel capoluogo la manifestazione si terrà il 5 marzo avrà il suo cuore nei Loggiati di San Domenico. Sarà l’occasione per conoscere più da vicino il "cugino" del prelibato bianco. Infatti ci sarà spazio per una dimostrazione della cerca del tartufo e dell’addestramento dei cani, i veri protagonisti di questa pratica che con le loro capacità olfattive sono in grado di individuare di trovare queste ricchezze sotterranee. Durante il mercato ci sarà anche l’occasione di osservare l’utilizzo del tartufo nelle ricette, presentate dagli chef di San Miniato che sperimentano il tartufo marzuolo in una cornice di produttori locali per offrono nel gruppo del Mercatale una proposta d’eccellenza sana e di qualità. taglio del nastro alle 10,30 poi eventi fino alle 20.