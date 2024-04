Le aziende agricole accolgono gli studenti. Le visite didattiche

VOLTERRA

Nuova uscita sul territorio per gli studenti dell’indirizzo agrario Niccolini di Volterra. Continuano, infatti, per gli studenti delle classi 3° e 4° dell’Indirizzo agrario le visite didattiche nel nostro territorio, presso le aziende agricole virtuose nel campo della biodiversità. Dopo l’incontro con responsabili e operatori dell’azienda Floriddia, gli studenti sono stati accolti dall’azienda agricola Bulleri di Peccioli. Durante la visita all’azienda sono stati mostrati agli studenti sia gli appezzamenti di terreno dove vengono coltivati gli ortaggi e il parco macchine aziendale con i mezzi per la lavorazione del terreno, la semina di precisione e per la raccolta, sia i locali di lavorazione degli ortaggi, dove questi vengono lavati, cotti e impacchettati per la distribuzione. Un’opportunità per gli studenti dell’indirizzo agrario che, grazie alla disponibilità e collaborazione delle diverse aziende del territorio, possono vedere e sperimentare un mondo, quello della biodiversità, di cui un domani potrebbero entrare a far parte. L’attività rientra in un progetto finanziato dalla Regione "Percorsi di conoscenza sull’agrobiodiversità per le scuole".