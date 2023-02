"Le antenne non rendono più"

Conti in ordine quelli del Comune di San Miniato. Una solidità che ha dovuto fare i conti anche con minori entrate. dalle casse mancano oltre 400mila euro all’appello nel 2022, che sono stati ammortizzati con la riduzione dell’indebitamento. Sono due voci: 315mila euro di canone idrico per la fine della convenzione con l’Autorità Idrica Regionale, per 2022 non ci sarà corresponsione di introiti. La seconda voce chiama all’appello il governo. Di cosa si tratta? Si tratta di 112mila euro di canone di concessione delle antenne che sono stati polverizzati con un canone unico di 800 euro nell’ultima finanziaria varata dal governo. Un bel gruzzoletto che improvvisamente è venuto a mancare. "Un danno agli enti locali – avevano detto gli amministratori presentando il bilancio. Anche Anci, l’associazione dei Comuni italiani, ha preso posizione". L’auspicio è quello che arrivi un passo indietro.