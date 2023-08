"Le Alternative a Discariche e Ossidazione Termica a Palaia: Parliamone Senza Ideologie"

"Un’alternativa alle discariche esiste, parliamone a un tavolo senza ideologie". È questo l’appello che parte da Forcoli dal convegno organizzato da Zero Waste che ha ieri visto la partecipazione dei rappresentati di alcuni dei Comuni come Palaia, Calcinaia, Capannoli, San Giuliano Terme, Terricciola, Montaione, Viareggio, Capannori e Carmignano. E poi le associazioni che negli anni hanno tenuto acceso in Valdera il dibattito sulle discariche: Tat Montefoscoli, Legambiente e il coordinamento provinciale Rifiuti Zero Livorno. "Non deve farci paura essere una minoranza – ha detto al microfono il sindaco di Palaia Marco Gherardini – credo che sia urgente istituire un coordinamento tra gli amministratori dei Comuni Rifiuti Zero. Mettiamoci a un tavolo per costruire delle posizioni comuni così da portare avanti delle battaglie ai tavoli di confronto".

Un convegno diviso in due parti, la mattina dedicato al confronto pubblico tra istituzioni e il pomeriggio aperto agli interventi dei cittadini. Una riflessione collettiva sulle scelte politiche locali e regionali in tema di rifiuti, ma anche sulle proposte aziendali di Belvedere che a Peccioli vuole realizzare un impianto di ossidazione termica senza però rinunciare, nonostante il progetto di ampliamento bocciato dalla Regione, a espandere la discarica. Un tema che ha spaccato anche i cento Comuni delle province di Livorno, Pisa, Lucca e Massa Carrara che fanno parte della società Reti Ambiente. "In Italia – ha detto Rossano Ercolini presidente di Zero Waste Italy sono 500 i Comuni che fanno parte della rete Rifiuti Zero. Mettiamo a disposizioni numeri e non ideologie, non siamo estremisti e non vogliamo convincere nessuno di aver ragione. Quello che vogliamo fare è portare in competizione le idee migliori. La Regione scelga se stare dalla parte di una Toscana pulita che esibisce soluzioni concrete o dalla parte di Belvedere".