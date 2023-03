L’azienda Infissi Senesi ha festeggiato sessant’anni di attività

Un grande traguardo, sessant’anni d’attività. Li ha festeggiati Infissi Senesi l’azienda fondata da Franco Senesi, a cui si è unito dopo poco tempo il fratello Bruno, che lavora nel settore degli infissi sin dal lontano 1963. Una storia che profuma di impegno e passione ma anche di tenacia e professionalità, valori che hanno fatto di questa azienda del territorio sanminiatese un fiore all’occhiello regionale. Per celebrare questo traguardo il presidente Zona Cuoio di Cna Elisa Scardigli – insieme a Barbara Carli vice direttrice dell’associazione di categoria – sono arrivate in via Dalmazia per consegnare una targa a Franco Senesi, il fondatore, al figlio, alla figlia e a tutto il team. Presente anche il sindaco Simone Giglioli e l’assessora alle attività produttive Elisa Montanelli. "Il comparto artigiano è una delle ossature della produzione del territorio, le diverse aziende sono una grande risorsa e rendono ricco il tessuto produttivo di SanMiniato", ha detto il sindaco Giglioli.