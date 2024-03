L’azienda farmacie cerca un direttore. Indetta una selezione pubblica

L’Azienda Speciale Farmacie del Comune di San Miniato ha indetto una selezione pubblica per l’individuazione di una figura idonea a ricoprire il ruolo di direttore dell’Azienda Speciale.

Le domande, potranno essere presentate alla pec dell’Asf, secondo le modalità stabilite entro le 12 del 21 marzo. L’Avviso di selezione con la relativa documentazione si può scaricare dal sito dell’Azienda Speciale. L’azienda, come noto, gestisce le farmacie comunali del territorio comunale e, in particolare negli ultimi anni, è cresciuta ed ha portato molte innovazioni nei suoi presidi. Da alcuni mesi, per esempio, alla farmacia comunale uno di San Miniato Basso, è possibile eseguire esami ematici di e, grazie al nuovo servizio di telemedicina, è possibile eseguire esami come l’elettrocardiogramma (con referto in 20 minuti).