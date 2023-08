Lavori sulla strada martoriata dalle buche

I crateri che hanno martoriato l’asfalto della via comunale di Malarampa, a Villamagna, verranno in parte risanati con un intervento previsto dall’amministrazione comunale che mira, appunto, a riasfaltare i punti più insidiosi della strada che collega la frazione alla 439Dir. Un impegno di spesa che non supera i 5mila euro per cantieri che dovrebbero scattare nel giro della prossima settimana. Parliamo di una delle strade più pericolose del territorio comunale: qui, in un tratto di soli 6 km, spuntano oltre 70 crateri nell’asfalto. Senza dimenticare i cedimenti della carreggiata in varie porzioni della strada. Il Comune era intervenuto anche tempo fa per alcuni lavori nelle porzioni più sgretolare della “strada della paura“, da anni al centro di richieste di un risanamento.