I lavori al ponte di Calcinaia slittano al 2024

Calcinaia (pisa), 3 luglio 2023 - I lavori del secondo lotto al ponte sull’Arno in via Giovanni XXIII slittano al 2024. A darne notizia è stato il sindaco di Calcinaia, Cristiano Alderigi, nel corso della riunione che si è tenuta venerdì nella sede della provincia di Pisa per l’illustrazione, da parte del presidente della Provincia Massimiliano Angori e del consigliere delegato alle infrastrutture e viabilità Giacomo Santi, della progettazione e della bozza di cronoprogramma dell’intervento di sistemazione, ristrutturazione e messa in sicurezza del ponte della Botte tra Calcinaia e Vicopisano.

"Abbiamo approfittato dell’occasione – ha specificato il sindaco Alderigic – per chiarire ai presenti che per quanto riguarda questa annualità non potremo procedere alla manutenzione della parte orizzontale del ponte di via Giovanni XXIII, in quanto i lavori sono stati da poco aggiudicati comportando lo slittamento della tempistica autorizzativa idraulica dalla Regione Toscana, e tali lavorazioni saranno procrastinate all’anno prossimo, e saranno con tutta probabilità gestite con l’istituzione del senso unico alternato".

Per questo secondo lotto di lavori, che interesserà la sede stradale e le spallette del ponte di via Giovanni XXIII, il Comune di Calcinaia ha ottenuto, nel novembre del 2021, 1 milione e 45mila euro dal Ministero dell’Interno. La cifra resta la stessa, ma viene dirottata sul Pnrr. "Li chiamano li chiamano finanziamenti su progetti non nativi Pnrr – spiega il sindaco Alderigi – per cui le risorse destinate al nostro Comune rimangono quelle già stabilite dal Ministero dell’Interno".

In sostanza si tratta di un finanziamento sicuramente importante, ma non sufficiente a coprire l’intera spesa del secondo lotto (che è di 1 milione e 687.000 mila euro). Il Comune, quindi, interviene con risorse proprie per 642mila euro. Una cifra importante, ma alla portata dell’ente guidato dal sindaco Cristiano Alderigi che, comunque, quattro anni fa aveva già deciso, anche senza avere la certezza dei finanziamenti statali, di intervenire con risorse proprie per sistemare il ponte sull’Arno. Ponte che è l’unico di proprietà comunale di tutto il corso del fiume Toscano.

Detto questo, i soldi ci sono, l’impresa è stata scelta, dopo gara a evidenza pubblica. Ma i lavori non potranno iniziare prima del 2024 perché non ci sono i tempi tecnici per la Regione Toscana e il Genio Civile per consedere le autorizzazioni. Sono stati terminati, come noto, i lavori del primo lotto con messa in sicurezza e rinforzo dei piloni e delle sponde.