Lavori per la costruzione del "PalAcqua": termini slittano di un mese

Slitta di 30 giorni il termine della gara per l’affidamento della progettazione definitiva del PalAcqua, il nuovo impianto sportivo che prevede la realizzazione della nuova piscina comunale e che nascerà nel cuore di Fuori del Ponte. Una gara a cui hanno partecipato una ventina di imprese. Doveva concludersi in questi giorni ed invece, dopo la concessione di una proroga su richiesta delle stesse imprese che partecipano alla gara, i progetti definitivi da scegliere arriveranno a metà aprile. A quel punto il Comune sceglierà il migliore, verrà validato dal Comune e quindi dalla conferenza dei servizi e alla stessa ditta che ha presentato il miglior progetto definitivo verrà affidato anche l’esecutivo e i lavori per il nuovo PalAcqua che nascerà tra viale Indipendenza, via Pacinotti e il Teatro Era.

Affidamento finale dei lavori che – come previsto dai fondi del Pnrr che ha finanziato l’intera opera – dovrà avvenire entro fine luglio. A quel punto l’impresa potrà dare il via al cantiere che con ogni probabilità potrebbe partire già dal settembre prossimo. Cantiere per il quale il Pnrr aveva stanziato 4,9 milioni di euro. Cifra che però, con il rincaro dei materiali, è lievitata durante lo scorso anno fino a circa 5.390.000 euro, quindi 490mila euro in più che sono arrivati dal Fondo opere indifferibili del Governo. Non è quindi una data da dentro o fuori quella del 31 marzo prossimo che era stata indicata ai due enti, Pugilistica Mazzinghi ed ormai ex Comitato del Carnevale dei Ragazzi, ospitati nel capannone di via del Gelso. A loro il Comune aveva chiesto di liberare i due locali entro fine anno, poi rimandato a fine marzo. Questo capannone, come il mercato ortofrutticolo, sarà abbattuto per realizzare la nuova piscina, oltre che la nuova casa della Pugilistica e poi aree a verde e parcheggi. Intanto proseguono i lavori di impermeabilizzazione della cupola per riaprire la piscina coperta di via della Costituzione.

Luca Bongianni