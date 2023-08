"Lavori interrotti in via Roma da due settimane"

Transenne e cantiere a cielo aperto che si sta riempiendo di rifiuti davanti ad alcune attività commerciali in via Roma, proprio davanti all’ingresso dell’ospedale Lotti. Iniziato giovedì 3 agosto l’intervento per l’installazione del passaggio pedonale luminoso è rimasto per diversi giorni, ed è tutt’ora, in stand-by. "Nell’effettuare il lavoro è stato danneggiato inavvertitamente un tubo del gas – dice una commerciante che ha la sua attività proprio di fronte –. I lavori sono stati sospesi, sono intervenuti subito gli operai del gas che hanno messo tutto in sicurezza, riparando il tubo danneggiato. Ci dicono poi che nel giro di qualche giorno finiranno i lavori. Ora sono passati 15 giorni e non si è fatto più vivo nessuno. Mi viene da pensare ironicamente che forse si vuole creare un contenitore interrato per la spazzatura visto che in via Roma non ci sono più cestini. Mi chiedo quanto ancora dovrò avere questo degrado davanti alla mia attività".