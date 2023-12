Lavori in via Fratelli Rosselli. Grazie ai soldi arrivati da Pnrr

CASTELFRANCO

Proseguono i cantieri finanziati con il Pnrr a Castelfranco. Da alcuni giorni sono iniziati gli interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della viabilità in via Fratelli Rosselli. Opera che rientra in un lotto unico di lavori da 473mila euro con via Di Vittorio e piazza Mazzini. I lavori in via Rosselli prevedono il rifacimento dei marciapiedi adeguando le dimensioni ai minimi stabiliti dalle normative vigenti sul superamento delle barriere architettoniche, poiché la strada è già a senso unico e di larghezza tale da permettere un intervento del genere senza sconvolgimenti del traffico stradale. I marciapiedi saranno realizzati con cordonati e zanelle nuove in cemento prefabbricato e pavimentati con conglomerato bituminoso. “Andiamo avanti senza sosta con i lavori Pnrr anche durante dicembre – commenta il sindaco Gabriele Toti – Nei giorni scorsi sono partiti anche i lavori Pnrr di manutenzione straordinaria di via dell’Iserone e via Sibilla Aleramo e altri ne partiranno nelle prossime settimane come i lavori di efficientamento energetico agli immobili Erp. Finalmente i cittadini hanno la possibilità di vedere concretamente i risultati del proficuo lavoro che abbiamo portato avanti in questi anni". Per consentire lo svolgimento dei lavori, fino al 31 gennaio 2024, è stato istituito un restringimento di carreggiata e un divieto di sosta con rimozione.