Lavori in via Conti. Primi disagi in centro. Ieri rottura di un tubo

La città è divisa in due. Con il centro storico dominato da un maxi cantiere: il più grande degli ultimi decenni. Si lavora in piazza del popolo – parzialmente riaperta al traffico – e sono iniziati gli scavi in via Conti: ieri con un primo intoppo, la rottura di un tubo dell’acqua che ha costretto ad una riparazione urgente. Sono i primi giorni – dunque – in cui la città è alla prova del cantiere più complesso e delicato, impattante sulla vita dei cittadini e sulla quella delle attività commerciali, indipendentemente dal fatto che si affaccino o no sulla strada oggetto dei lavori. Un cantiere impattante anche in ordine di tempo: via Conti riaprirà solo al termine di tutte le opere, che è previsto da crono programma per il 20 giugno. Anche ieri il sindaco ha detto: "seguiremo il cantiere passo passo e auspichiamo un intervento più celere possibile". Ora l’obiettivo è reperire nuovi posti auto, visto che il Cencione – causa la frana – è fuori uso per il cinquanta per cento: al vaglio dell’amministrazione ci sono tutte le proposte uscite dalla consulta. Ma ancora nessuna decisione è stata presa.