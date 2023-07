Lavori in Val di Cava, 875.000 per la realizzazione di una rotatoria

Al via i lavori di realizzazione della rotatoria in Val di Cava. Cantiere a cura della Provincia per una spesa di 875.000. "L’intervento, è definito di con il Comune di Ponsacco e prevede la riqualificazione urbanistica del tratto della strada provinciale 11 ’delle Colline per Legoli’ e la realizzazione di una nuova intersezione a rotatoria e di nuova viabilità di collegamento, al fine di rimuovere il semaforo e diminuire le velocità – afferma il presidente della provincia Massimiliano Angori (nella foto) – Il progetto prevede anche di collegare la via ’delle Colline per Legoli’ con via Guicciardini, anche in previsione della realizzazione di un’area dotata di attività commerciali, piste ciclabili e nuovi parcheggi. Vengono ridisegnati l’intersezione tra la sp 11 e via della Costituzione, chiudendo l’incrocio e rimuovendo il semaforo e adeguati i due rami lungo la provinciale 11 in direzione Pontedera e in direzione Legoli. "Ringrazio la Provincia per aver accolto la nostra richiesta di realizzare questo importante intervento che servirà a snellire il traffico e un ingresso in sicurezza sulla strada provinciale", il commento della sindaca Francesca Brogi. "Grazie alla provincia e alla sinergia dei Comuni di Pontedera e Ponsacco le lunghe code verso Pontedera saranno solo un ricordo", le parole del sindaco di Pontedera, Matteo Franconi.