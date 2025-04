Lavori finiti in via Usciana. Segnaletica e doppio senso

CASTELFRANCOVia Usciana riapre a doppio senso di marcia anche nel tratto di fronte al cimitero comunale e attiguo alla nuova rotatoria (al momento sempre provvisoria ma per la quale il Comune ha chiesto un finanziamento pubblico) con viale Europa e via Botti. "I lavori lungo per la sostituzione del tratto del fosso tombato più vicino al centro storico sono terminati – si legge in una nota del Comune di Castelfranco – La ditta ha completato l’opera di sostituzione degli scatolari interrati e ha ripristinato il manto stradale, rimane da fare solo la segnaletica orizzontale. Stamani, dalle 8 la stessa impresa comincerà a ripristinare la segnaletica orizzontale con le verniciature a terra, al netto di repentini peggioramenti meteorologici. Durante le operazioni di ripristino della segnaletica l’incrocio sarà governato dagli agenti della polizia municipale che vigileranno e regoleranno il traffico. Si invita tutti gli automobilisti a prestare la massima attenzione".

"L’incrocio con viale Europa rimarrà regolato dalla rotatoria, per il momento nella sua versione provvisoria – si legge ancora nel comunicato diramato dal Palazzo di piazza Bertoncini – La strada, a seconda di come procederanno i lavori alla segnaletica orizzontale, potrebbe essere riaperta a doppio senso anche nella stessa giornata di oggi, 23 aprile". I lavori di sostituzione del fotto tombato erano iniziano negli anni scorsi con la precedente amministrazione che aveva dovuto interdire al passaggio dei pedoni il marciapiede eridurre il traffico veicolare su due incroci a causa del cedimento del manto stradale. L’intervento sul tratto più lungo era stato portato a termine lo scorso anno. Ora la fine e il ripristino del doppio senso su tutta via Usciana.