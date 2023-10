Lavori finiti all’argine e polemiche: "Ma ci sono voluti tempi biblici"

"C’è poco da esultare", scrivono Lgea, Forza Italia e Cambiamenti, replicandl Pd sulla fine dei lavori all’argine dell’Arno di San Donato. "Nsi può dimenticare che i lavori di ripristino della sponda e quelli volti al miglioramento della sicurezza idraulica erano sul tappeto da anni – attacca la nota congiunta –. Si sono registrati ritardi biblici per realizzare le opere in questione, peraltro neppure eccessivamente complesse, ritardi di anni e anni che difficilmente possono essere addebitati al covid, ai costi delle materie prime, alla burocrazia".

"Quando si è voluto accelerare sui tempi di realizzazione di una opera lo si è fatto tranquillamente, come ben dimostra la “strada nel bosco” tracciata sotto il parcheggio del Cencione, per la quale in un paio di anni si è passati dal progetto alla realizzazione – spiegano le opposizioni –. Invece di accampare impedimenti da addebitare al fato sarebbe più corretto dire che forse non sempre c’è stato il medesimo impegno né è stata data la medesima importanza alle cose da fare". "Per quanto riguarda le frasi “speriamo che duri” e “vediamo come va” addebitate ai cittadini, il circolo del Pd invece di rammaricarsi di tale pessimismo si chieda del perché molti cittadini nutrano queste perplessità – è l’affondo – . Forse il pensiero dei cittadini pessimisti va alla disgraziata vicenda liceo Marconi di San Donato ? E allora come dare loro torto.

Per quanto riguarda infine il rammarico espresso dal Pd nei confronti di determinati atteggiamenti assunti da membri della Consulta di San Donato ai quali si addebita di non essere in sintonia con l’amministrazione comunale, ricordiamo che la Consulta è un organo che deve fare da megafono ai bisogni dei cittadini e non da megafono alle necessità del sindaco".