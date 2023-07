"Lavori di ampliamento fognature a BUTIAcque: investimento da 930mila euro" - Acque ha iniziato lavori di ampliamento fognature per eliminare scarichi diretti in ambiente. Buti: investimento da 930mila euro per recupero quattro scarichi. Acque sta investendo 930mila euro per eliminare gli scarichi diretti in ambiente, ampliando le fognature e indirizzando i quattro scarichi di Cascine di Buti al depuratore di Buti. Interventi previsti entro la fine dell'anno.