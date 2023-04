Lavori, Casa della salute "Che sia la volta buona"

"Speriamo sia la volta buona", dice CambiaMenti con Manola Guazzini. Il tema è quello della Casa della Salute che avrebbe dovuto essere già stata realizzata. "Speriamo che siano realistiche le previsioni espresse dal sindaco sull’apertura del cantiere entro la fine del 2023 e sulla conclusione dei lavori – dice Guazzini – . Il sindaco ci informa che la “fase finale dello stato d’attuazione del progetto”di cui ci aveva parlato rispondendo a una nostra interpellanza si è, evidentemente completata, che il 30 marzo è stato aperto un bando di gara per la Casa della Salute di Ponte a Egola per un importo di 4,4 milioni di euro, e che il bando resterà aperto fino alla metà di maggio". "Siamo contentissimi che un servizio fondamentale non solo per Ponte a Egola ma per l’intero sistema della sanità territoriale del Valdarno Inferiore, che è già stato venduto come “quasi fatto” nella campagna elettorale del 2014 e in quella del 2019 – conclude –, faccia un importante passo avanti a un anno di distanza dalla campagna elettorale 2024".