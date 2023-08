Lavori all’acquedotto Notte di disagi Acque Comunica avvisa che, per lavori sulla rete idrica, dalle 22.30 di mercoledì 9 alle 6.30 di giovedì 10 agosto, alcune zone di Pontedera potrebbero subire temporanee mancanze d'acqua. Fontanelle pubbliche in funzione per necessità di rifornimento.