Lavori alla “Paganelli“ Prima visita delle suore

A grandi passi verso la nuova organizzazione. Ieri la madre generale delle Suore Serve del Cuore Immacolato di Maria, suor Maria Giovanna, dopo un incontro con il vescovo Giovanni Paccosi si è recata a visitare la scuola Carlino Paganelli di Staffoli e il convento annesso accolte dal Parroco don Raffaele. Le suore – è stato annunciato – arriveranno a Staffoli il 18 settembre per prestare servizio anche nella scuola paritaria che, da quest’anno, vede un forte rilancio dell’attività didattico-educativa con progettualità di canto e musica, lingua straniera, attività con il cavallo, outdoor education ed a diretto contatto con la natura. Parallelamente sono stati avviati i lavori di riorganizzazione degli spazi, tinteggiatura della scuola e del convento per partire a settembre con una proposta di alta qualità. La scuola, da settembre, sarà gestita dalla Fondazione Madonna del soccorso Onlus in collaborazione con l’istituto religioso ed il personale laico. I bambini iscritti sono in aumento ma vi sono ancora posti disponibili. Per informazioni potete contattare lo 0583-23699.

L’operazione nasce dall’accordo tra parrocchia e comitato di gestione che hanno deciso di affidare la struttura alla Fondazione Madonna del Soccorso presieduta da don Mario Brotini che ha già in gestione la scuola paritaria d’infanzia Sant’ Anna di Orentano. Una scelta, annunciata nelle settimane scorse, che ha alcuni punti fermi: mantenimento e valorizzazione della chiara ispirazione cattolica, potenziamento deciso delle progettualità didattico-educative, individuazione di un Istituto religioso capace di sostituire la comunità delle suore Figlie di Sant’Anna che lasciano la struttura per decisione della Madre

regionale. Così sono state individuate le suore Serve del Cuore Immacolato di Maria che hanno una pluriennale esperienza educativa e organizzano già da anni i campi estivi a Cerretti. Ora c’è anche la data esatta dell’arrivo della nuova comunità religiosa per supportare e arricchire la struttura scolastica. I bambini iscritti sono in aumento ma vi sono ancora posti disponibili. Per informazioni sui posti ancora disponibili è possibile contattare il numero 0583-23699.

Carlo Baroni