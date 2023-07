Lavori al Ponte della Botte tra Calcinaia e Vicopisano, 2,5 milioni di euro e durata fino ad agosto 2024

CALCINAIA-VICOPISANO

I lavori al ponte della Botte, tra Calcinaia e Vicopisano, dureranno da ottobre-novembre fino ad agosto del prossimo anno e serviranno a "consolidare tutte le parti del ponte, sostituire delle travi tampone con nuove travi in acciaio e la realizzazione di due camminamenti pedonali ai lati dell’impalcato", spiega il consigliere provinciale delegato alla viabilità e infrastrutture Giacomo Santi.

I lavori — a cura della Provincia — verranno effettuati in tre fasi. La prima "il consolidamento dei tre cavalletti". La seconda "in carreggiata per il rinforzo della soletta di impalcato e la realizzazione dei camminamenti" e la terza "lo svaro delle travi tampone esistenti, il rinforzo delle selle Gerber e il varo delle nuove travi tampone in acciaio". Durante i lavori delle prime due fasi il ponte resterà aperto, ma a senso unico e limite di portata a 3,5 tonnellate. A luglio e agosto 2024 il ponte verrà chiuso. Il presidente della provincia, Massimiliano Angori, ha tenuto una riunione con i tecnici e i rappresentanti dei Comuni e delle associazioni di categoria "per condividere lo stato dell’arte della progettazione dei lavori e il relativo cronoprogramma, al fine di ridurre al minimo i disagi e le criticità per comunità e imprese".

"Preme ricordare che si tratta di un importante tranche di lavori, del valore complessivo di 2,5 milioni di euro", ha precisato Angori. "E’ stato un incontro molto importante e produttivo – le parole di Cristiano Alderigi, sindaco di Calcinaia – Come Comune di Calcinaia abbiamo informato che i lavori di manutenzione della parte orizzontale del ponte di via Giovanni XXIII slittano al prossimo anno in quanto sono stati da poco aggiudicati comportando lo slittamento della tempistica autorizzativa dalla Regione Toscana". Il sindaco di Vicopisano, Matteo Ferrucci, ha sottolineato l’importanza del "rispetto della tempistica e la comunicazione, puntale e dettagliata, alla comunità di ogni fase delle lavorazioni al ponte".