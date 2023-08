Lavori a Ponsacco: "Un cantiere troppo lento"

Cantieri e polemiche. In questo caso siamo a Ponsacco e sotto la lente ci sono i lavori di rifacimento di Piazza della Repubblica in centro. Un’operazione che, accusa il M5S sta procedendo "sotto gli occhi di tutti a passo di “lumaca”". "Tralasciando i costi considerevoli per questo intervento e qualsiasi valutazione sulla sua effettiva utilità, chiunque a Ponsacco può notare una notevole lentezza nello svolgimento dei lavori in questione – spiega una nota del gruppo pentastellato – . In questi ultimi giorni in particolare il cantiere pare addirittura quasi bloccato". "Comprendiamo che siamo d’agosto, trattandosi però di un lavoro pubblico in un’area nevralgica, come piazza della Repubblica, doveva essere prevista una tempistica e una procedura che portasse a completare i lavori in tempi stretti, proprio per creare meno disagi possibili ai cittadini e alle attività – si legge ancora –. Secondo quanto trapela dall’amministrazione comunale pare che i lavori si concluderanno nel marzo prossimo: nove mesi complessivi per il rifacimento di una piazza sono una tempistica decisamente troppo lunga, che peraltro curiosamente porta proprio a ridosso delle prossime elezioni amministrative.

Non è consolante vedere un cantiere - orgoglio e vanto di questa amministrazione - praticamente semideserto, quando invece proprio per il disagio che crea, le lavorazioni dovrebbero procedere molto più velocemente". "Auspichiamo – conclude il M5S – che nelle prossime settimane ci sia un rapido e concreto cambio di passo per fare in modo che la cittadinanza ponsacchina possa tornare a usufruire al più presto della piazza".