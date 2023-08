"Lavori a Castelfranco: ritardi inspiegabili e caos viabilità"

CASTELFRANCO

Lavori in via Usciana per il ripristino del fosso tombato: la consigliera di opposizione Aurora Rossi mette in evidenza molte criticità e ha rivolto un’interrogazione al sindaco e alla giunta. "I lavori – scrive Rossi – sono iniziati ormai da mesi e caratterizzati da lunghe e ingiustificate pause. Il cantiere influenza negativamente l’intera zona, dove si trovano la circonvallazione, il cimitero, l’ufficio postale, la stessa via Usciana, che collega con aree periferiche e consente

di far defluire il traffico verso altre importanti località confinanti, e una storica azienda calzaturiera con 30 dipendenti la cui operatività, sia per il carico e scarico merci che per l’acceso delle maestranze, è seriamente compromessa. Infine, la segnalatica in prossimità del cantiere appare approssimativa". Aurora Rossi chiede al sindaco "se la gara di appalto prevede una data certa di chiusura lavori e penalità in caso di ritardi, se vi sia l’intenzione, da parte dell’amministrazione comunale, di disporre una adeguata segnaletica che indichi con chiarezza un percorso alternativo per coloro che devono transitare nelle aree interessate dal cantiere, provenienti da Santa Croce, Santa Maria a Monte e Montopoli, e che devono percorrere via Usciana per raggiungere le loro destinazioni, evitando così ulteriori disagi alla viabilità". La consigliera di Forza Italia sollecita la giunta anche sul "riordino della segnaletica esistente, che rischia di indurre in errore o comunque rallentare in modo anomalo il flusso di traffico per coloro che circolano in tale area, con particolare riferimento a via Scotellaro".