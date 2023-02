Lavori, 50mila euro in più per viale Don Minzoni

Tra i grandi lavori del "Cantiere San Miniato", anche grazie ai fondi Pnrr, c’è la riqualificazione, la messa in sicurezza e la connessione con Corso Garibaldi, del viale don Minzoni. Un’operazione da mezzo milione di euro per il quale l’amministrazione comunale ha ricevuto anche 50mila euro in più per far fronte ai rincari che hanno toccato tutti i settori, compromettendo – a volte – la realizzazione delle opere. Un’opera che andrà a sistemare uno "spiccio" importante del centro storico: un camminamento – sarà realizzato anche un marciapiede – che completerà la pasteggiata in città, tra giardini pubblici, Cencione e cuore della movida. "Questo è un lavoro che realizzeremo nel 2023 – dice l’assessore ai lavori pubblici Marzia Fattori –. Un cantiere che possiamo allestire senza particolari problematiche perché è relativamente impattante sulla viabilità". Diverso è invece il lavoro su piazza del popolo e via Conti che, proprio per queste ragioni, sarà cantierizzato solo a gennaio 2024.

Altra opera che sarà realtà quest’anno è l’atteso ampliamento del cimitero di Roffia, con importo di 400mila euro. "Abbiamo già comprato il terreno e presto ci sarà anche il il progetto esecutivo", ha aggiunto l’assessore Fattori. E poi le scuole. Il 2023 sarà l’anno di una realizzazione di cui si parla da temo: la nuova scuola a Ponte a Elsa per il quale il cantiere sarà allestito entro l’estate e il prossimo anno l’edificio sarà realtà. Ma c’è un’altra opera alla quale il Comune tiene molto e che punta a realizzare entro la fine della legislatura: la palestra comunale a Fontevivo. Una struttura – le opposizioni hanno duramente criticato il progetto – che sarà la mattina a servizio delle scuole del territorio ed il pomeriggio a disposizione delle società sportive.