Lavoratori teatrali in quattro scuole

I laboratori nelle scuole con la compagnia teatrale Sartoria Caronte, che, nell’arco del mese di marzo, incontrerà undici classi degli istituti pontederesi per celebrare la Festa della Toscana, sono iniziati. Coinvolti il comprensivo Gandhi, l’Ipsia Pacinotti, il liceo XXV Aprile e il Cpa-Centro provinciale per l’istruzione degli adulti. Al centro degli incontri il tema dell’articolo 21 della Costituzione. "Lo scopo è infatti – hanno spiegato l’assessore comunale alle politiche educative Francesco Mori e Loris Seghizzi della compagnia teatrale – quello di far crescere i ragazzi e la loro libertà espressiva".