Lavoratori polo museale Petizione anche sul web

La questione dei lavoratori del polo museale sbarca sul portale Change.Org. E’ una petizione, ‘Firmate per sostenere gli operatori museali di Volterra!’ che, appena planata sul portale, ha ottenuto più di 120 adesioni in una manciata di ore. Ecco il testo, nel quale gli operatori lanciano un nuovo appello all’amministrazione comunale, per "assumersi le proprie responsabilità, in relazione alla violazione degli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali". "In questi giorni la lettera aperta delle lavoratrici e dei lavoratori esternalizzati dei musei ha ben chiarito qual è il problema in questo momento: la salvaguardia dell’occupazione - esordisce la petizione - Pochi giorni dopo l’uscita del bando di gara per l’affidamento dei servizi museali del Comune di Volterra, la Filcams Cgil di Pisa ha sottolineato, via pec, i punti critici del capitolato, tra i quali la clausola sociale debole e il taglio di ore di servizio, ma non ha mai ricevuto risposta formale".

La petizione puntella i vari passaggi che hanno portato alla proclamazione dello stato di agitazione degli operatori dei musei: "Durante l’ultimo incontro in Comune nel mese di aprile fu assicurata la salvaguardia occupazionale per tutti i lavoratori da parte del sindaco Giacomo Santi e dell’assessore Dario Danti, promessa sconfessata dall’attuale bando di gara". La petizione ricorda il protocollo di intesa siglato nel 2021. "Il Comune ha siglato con le organizzazioni sindacali un protocollo d’intesa nel 2021 (approvato all’unanimità nel consiglio comunale del 23 febbraio 2021) con l’obiettivo di "migliorare la qualità dei servizi pubblici erogati, di garantire l’occupazione, i diritti e le tutele di lavoratrici e lavoratori".

"E’ evidente come sia stato palesemente dimenticato dal Comune l’impegno preso nei confronti delle organizzazioni sindacali e delle lavoratrici e dei lavoratori degli appalti. Chiediamo che l’amministrazione si assuma questa responsabilità, perché non possiamo ignorare la palese violazione degli accordi, lasciando lavoratrici e lavoratori senza risposte e a rischio di perdita del posto di lavoro". Motivi per cui la Cgli di Pisa ha avviato una raccolta di firme in sostegno della vertenza dei lavoratori,""che consegnerà al sindaco, dal quale attendiamo risposte concrete".

Ile. Pis.