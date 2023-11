"Lavorare nella pelle", un ciclo di orientamento e lezioni per docenti

Un successo. "Siamo soddisfatti della partecipazione e dell’interesse che dirigenti e docenti stanno dimostrando verso il progetto Tanning Orienteering, che ci auguriamo contribuisca in modo concreto ad avvicinare il mondo della scuola all’industria della concia". A parlare è Fulvia Bacchi, general manager Unic-Concerie Italiane, in occasione di Expotraining, fiera per l’orientamento al lavoro,che si è svolta a Fiera Milano city. L’evento ha rappresentato una delle tappe più significative nel progetto -prosegue Fulvia Bacchi- sta centrando l’obiettivo di informare e tenere aggiornato il corpo docente sulle opportunità che il mondo del lavoro può offrire a chi si forma nell’ambito della filiera della pelle". Tanning Orienteering è partito a ottobre con una visita del Poteco. Tra gli altri, erano presenti a Milano anche rappresentanti dell’istituto Cattne. Con loro, rappresentanti di Associazione Conciatori di Santa Crocee Consorzio Conciatori di Ponte a Egola.