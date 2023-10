Laurea internazionale

Montopoli e i montopolesi potranno vantarsi di un’altra eccellenza nata su loro territorio. Da qualche settimana Sofia Bachini, classe 1996, si è brillantemente laureata, in lingua inglese e olandese, alla facoltà di medicina di Groningen. Ma il bello sta dietro, perché se il traguardo è di per sé qualcosa di quasi irraggiungibile il percorso che l’ha portata a ottenere il massimo dei voti non è da meno. Un percorso partito dalla sua città natale passando per il liceo Ulisse Dini di Pisa, per poi virare, grazie alla intercultura, sul Portogallo, e approdare infine alla RUG University of Groningen. Nel mezzo estati formative in Brasile, Germania e Norvegia, un tirocinio in Tanzania, un altro in Australia, un progetto di ricerca in Cile e alcuni corsi di primo soccorso oltre alla conoscenza di ben cinque lingue tra cui lo swahili. Si fa quasi fatica a stare dietro ai suoi percorsi formativi vissuti però con la spensieratezza della giovane età e con la tranquillità regalata dalla passione che Sofia ha sempre avuto sia per le lingue straniere sia per la medicina. MaBag