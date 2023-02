Laura Cascianini la nuova preside dell’Istituto comprensivo Banti

SANTA CROCE

La professoressa Laura Cascianini è stata nominata nuova dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Cristiano Banti di Santa Croce. Prende il posto di Grazia Mazzoni, reggente dallo scorso settembre dopo il trasferimento in Campania del preside Alessandro Imperatrice. "Sto trovando un territorio disponibilissimo e molto dinamico – le prime parole della preside Cascianini (nella foto) – Ho avuto un’accoglienza straordinaria sia a scuola che in Comune dove ho incontrato il sindaco e la responsabile dei servizi educativi e scolastici Sofia Capuano. Progetti ce ne sono tanti e le due realtà, scuola e Comune, devono procedere e far convergere lo sguardo sulle esigenze dei nostri bambini e ragazzi".

La professoressa Cascianini, originaria di Sansepolcro, ha due lauree. Una in lingue e una recentissima, conseguita con il massimo dei voti (110) e la lode, in gestione delle politiche dei servizi sociali e mediazione interculturale. "Ritenevo questa mia seconda laurea solo come percorso personale – conclude Laura Cascianini – Invece, dopo questa nomina, mi tornerà comodo e spendibile qui a Santa Croce, realtà dinamica, viva, molto impegnativa". La preside Cascianini è originaria di Sansepolcro. "Per essere un buon docente dobbiamo ricordarci di quando eravamo studenti e per essere un buon dirigente bisogna ricordarci di quando eravamo docenti", conclude.

g.n.