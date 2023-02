"L’aumento di capitale per la Crv? Importantissimo per il suo futuro"

di Ilenia Pistolesi

Banca d’Italia impone parametri più stretti per le piccole banche, equiparandole ai più grandi istituti bancari e alzando l’asticella del capitale per i piccoli istituti di credito. La questione tocca da vicino Crv, la banca che, stando agli spifferi di corridoio, sarebbe corteggiata dalla Ion Group del finanziere Andrea Pignataro. I rumors si fanno sempre più insistenti: pare che Bankitalia abbia già dato l’ok all’operazione di capitali di Ion verso Crv, in attesa dell’ultimo placet, quello della Bce. Il tutto resta in un campo ipotetico, in cui però si innesterebbero altri nuovi soci pronti a scendere in campo insieme a Ion.

"Intanto partiamo da un fatto – sottolinea Gregorio Furiesi, segretario Fisac Cgil – i monitoraggi con parametri più stringenti imposti da Bankitalia portano a una doverosa riflessione. Prima il monitoraggio era calibrato sulla proporzionalità, cioè ogni banca si misurava sulla capacità della propria proporzione, ora è un parametro insostenibile per le piccole banche".

Perché?

"Perché le piccole banche, spesso, non hanno le ‘spalle grosse’ come i grandi istituti di credito, dovendo adesso rispettare gli stessi standard allineati alle grandi banche".

Ciò cosa può implicare per una piccola banca come Crv?

"Un conto è una grande banca che, in base agli standard, continua tranquillamente a dare finanziamenti. Un conto è parlare di banche più periferiche, che sarebbero penalizzate a sostenere i finanziamenti. E’ un effetto domino, sull’istituto di credito e sull’economia locale a vari livelli. Si creerebbe una vera desertificazione nelle zone periferiche, fatto che dubito possa accadere nelle aree metropolitane e limitrofe".

Ci sarebbero altre conseguenze?

"Ulteriori tagli per rientrare negli stessi standard e per rientrare nei prestiti".

Le voci, insistenti, parlano di un’entrata in Crv della Ion Group di Andrea Pignataro, un finanziere che sta vivendo una parabola crescente, tradotta in un gran fatturato.

"Al di là di chi possa entrare, un aumento di capitale è importantissimo per la Cassa e per il suo futuro. L’entrata di Ion è tutta da confermare. Si tratta di un gruppo che, in linea di massima, ha linee strategiche ben precise. Ma il tutto pone già qualche interrogativo".

Ovvero?

"Se Ion entrasse come socio, mi chiedo come potrebbe cambiare l’assetto stesso della banca. Un’entrata che potrebbe, da un lato, tradursi in un cambio notevole nel modus lavorandi. Ovvero, meglio cambiare modo di lavorare, che non lavorare del tutto. Dall’altro lato, penso a quali ricadute avrebbe sui lavoratori e sui territori. Aspettando conferme su questa ipotesi".