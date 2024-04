Lattine e mobili per ufficio abbandonati nei campi. Obbligo di pulizia e multa

BIENTINA

Un cumulo di lattine per l’olio, mobili da ufficio e persino una stampante. La polizia locale di Bientina e Buti, al termine di una difficile e accurata indagine, ha identificato i responsabili dell’ennesimo abbandono di rifiuti sul territorio comunale. La storia risale al settembre 2023, quando il personale della polizia locale ha rinvenuto, in località Isola, un ingente quantitativo di rifiuti costituiti in prevalenza da lattine. Lo scarico abusivo è continuato e nella zona sono comparsi mobili per ufficio e stampanti, anche nel fosso adiacente a via del Ghinghero. L’indagine è stata estesa anche fuori Provincia. I responsabili, denunciati all’autorità giudiziaria, sono stati obbligati alla rimozione dei rifiuti e al corretto smaltimento. E multati per 6.000 euro. "Purtroppo atti di questo genere continuano a colpire il nostro territorio ma trovano l’impegno costante dell’amministrazione e soprattutto della polizia locale – commenta Desirè Niccoli, assessora all’Ambiente del Comune di Bientina – Le verifiche con gli ispettori ambientali e le nuove telecamere a postazione fissa si uniscono al costante controllo delle autorità. Il contrasto agli abbandoni è un lavoro corale che si svolge grazie alle segnalazioni dei cittadini, dei volontari e delle associazioni".