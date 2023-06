L’attesa della nuova scuola Collodi I lavori partiranno quest’estate "Ma l’opera sarà pronta nel 2025"

di Carlo Baroni

"A giorni la consegna dell’area di cantiere", dice il sindaco Simone Giglioli sgombrando il campo da ogni dubbio. In queste settimane d’estate partirà il cantiere per la costruzione della nuova scuola di Ponte a Elsa. E l’assessore ai lavori pubblici Marzia fattori precisa: "Abbiamo già incontrato la ditta, ci hanno confermato la volontà di partire rapidamente, il contratto è stato firmato". E’ dunque questione di una manciata di giorni. I tempi? "Saranno accelerati il più possibile – aggiunge Fattori -.Tuttavia crediamo che non sarà possibile avere il nuovo edificio pronto per l’inizio del prossimo anno scolastico, il crono programma ci dice che daremo la nuova scuola agli alunni nel 2025". Sarà un cantiere di 540 giorni, da programma, secondo il progetto ed il contratto stipulato con la ditta che si è aggiudicata l’appalto rendendo possibile la realizzazione dell’opera rimasta, inizialmente, incagliata nell’asta che andò deserta. L’edificio arriverà dunque tra due anni. Ovvero esattamente 10 anni dopo l’inizio del dibattito sulla necessità della nuova scuola. Dieci anni in cui i prezzi dei lavori sono lievitati, in cui la situazione demografica è mutata e in cui le famiglie si sono organizzate diversamente. E questi aspetti, nei mesi, sono stati ragioni di polemiche.

La nuova scuola – secondo il progetto – potrà ospitare un massimo di 145 alunni. L’edificio avrà una superficie di 1.375 metri quadrati (852 destinati alla primaria e 201 per il nido), con sei aule, mentre il resto sarà occupato da un ampio loggiato. Un progetto anche “artistico” legato al nome della scuola, Collodi, e alla sua opera letteraria più

famosa: Pinocchio. Se ne parla da tempo, il percorso era iniziato con la precedente amministrazione – quella guidata da Vittorio Gabbanini – ed ora per la realizzazione della struttura, l’operazione si avvia a grandi passi verso la posa della prima pietra. L’opera è stata finanziata per 3milioni e 160 mila euro ai quali il comune ha aggiunto un milione e 300mila euro per far fronte ai maggiori costi.