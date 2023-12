L’attacco bipartisan al bilancio: "Certifica una giunta che non fa"

"Immobilismo". Sono tutti d’accordo quelli che siedono sui banchi dell’opposizione. La Lega, Forza Italia e anche CambiaMenti, la lista civica guidata da un capogruppo, Manola Guazzini, con un storia tutta a sinistra. Un attacco letteralmente bipartisan, pienamente condiviso, e sottolineato a tre voci. Sotto la lente il bilancio, approvato nel consiglio comunale di ieri mattina.

Un bilancio da 50 milioni di euro. "Nel quale – spiega Guazzini – e questo lo apprezziamo, non vengono messe le mani nelle tasche dei cittadini. Salvo capire, entro il 30 aprile, però, che ne sarà delle tariffe Tari". Ma questa è un’altra storia. Guazzini si concentra su due aspetti: personale e mutui. "In fatto di personale c’è un grande e diffuso malessere – spiega –. E’ emerso con chiarezza con lo stato di agitazione delle polizia municipale. Ma si registra, anche dalle posizioni dei sindacati, in tutti i settori. E quando l’amministrazione sbandiera assunzioni, altro non fa che coprire posti vacanti da mesi". "Quello di San Miniato è un bilancio sano – ammette Guazzini – in termini di cifre. Ma ci parla di immobilismo totale: c’è il rifiuto totale ad accendere mutui con i quali sarebbe possibile, alla luce delle risorse presenti, fare opere pubbliche, strategiche ed attese".

Invece, aggiunge Roberto Ferraro (Lega) "è tutto fermo". "E che è così non lo diciamo noi – precisa –. Ce lo dicono loro. Il Documento unico di programmazione di quest’anno è uguale a quello di cinque anni fa: vuol dire che non è stato fatto alcunché". Ma ci sono altri elementi che ci confermano tutto questo: "progetti finanziati per 9 milioni e progetti da realizzare ancora per 8 milioni; quindi?". L’opposizione punta il dito contro una gestione economico finanziaria che ritiene essere "eccessivamente prudenziale – dicono in coro –. Ci vuole la giusta dose, non fino a non muovere un dito".

"Siamo davanti ad un bilancio molto tecnico e poco politico – attacca Michele Altini (Forza Italia). Del resto siamo senza l’assessore al bilancio da tre anni. Apprezziamo che non si mettano le mani in tasca ai cittadini: ci mancherebbe anche quello, vista l’inflazione e dato che a fare questo c’ha pensato la Regione Toscana". "Spiacevoli – nota Altini – anche le parole pronunciate dalla maggioranza in sede di dibattito, quanto è stato detto che faranno di tutto per non far gestire San Miniato in futuro a soggetti a cui non affiderebbero la gestione di un monolocale". La corsa al voto è partita.