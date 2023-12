L’attacco alla giunta: "Approvate varianti destinate a decadere"

E’ polemica dopo l’ultimo consiglio comunale. All’attacco Manola Guazzini (CambiaMenti). "Nella stessa seduta in cui era in discussione il documento unico di programmazione 2024-2026, costruito sul nulla, nella totale incertezza delle cifre, con un’abbondante esibizione di buoni propositi, si sono portate in approvazione o in adozione varianti urbanistiche che determinerebbero, se attuate, la cementificazione di tutta l’area della frazione di San Donato a ovest del viale Leonardo da Vinci". "Un’approvazione i cui effetti verranno annullati tra dieci giorni – dice Guazzini –, perché al 31 dicembre scatteranno misure di salvaguardia che faranno decadere i progetti per cui non sia stata firmata la convenzione sul piano attuativo".