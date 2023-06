L’Assistenza in aiuto degli alluvionati

SANTA CROCE

La Pubblica Assistenza di Santa Croce in aiuto delle popolazioni della Romagna colpite dall’alluvione e ancora alle prese con gli enormi danni. L’associazione di piazza Bonetti ha organizzato una cena di raccolta fondi a cui hanno preso parte decine di persone.

"La popolazione dell’Emilia Romagna sta ancora vivendo giorni drammatici a causa degli eventi alluvionali che hanno colpito duramente la regione, causando vittime e danni gravissimi alle persone, all’ambiente e all’economia – le parole del presidentre della Pubblica Assistenza Marco Remorini – Abbiamo voluto partecipare alle tante manifestazioni di solidarietà organizzando una cena di raccolta fondi per sostenere la popolazione colpita. La cena si è svolta in largo Bonetti nell’area gestita dai gruppi del Carnevale Santacrocese col patrocinio del Comune. Grazie alla partecipazione di quasi 100 persone a cena e grazie alla collaborazione di ’Il Fornaretto’, ’Macelleria Buti’, sezione soci Valdarno Inferiore Unicoop Firenze, ’Taddei Store & Service’ abbiamo raggiunto un risultato importante che ci ha permesso di devolvere 1.520 direttamente all’iniziativa ’Un aiuto per l’Emilia-Romagna’ di Anpas Emilia-Romagna".

"Essere al fianco di chi ha bisogno in ogni momento e in ogni modo è da sempre l’impegno della Pubblica Assistenza – conclude il presidente Remorini – Un grazie particolare ai volontari e ai dipendenti della Pubblica Assistenza che hanno proposto questa iniziativa abbracciata poi con tutto il cuore da tutta l’associazione e dai santacrocesi".