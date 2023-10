L’assemblea diocesana per il cammino sinodale le parole del vescovo

Il cammino della Diocesi con i suoi 400 anni – festeggiati lungo tutto un anno di iniziative – continua. "Trovare un percorso di speranza all’interno della comunità ecclesiale". E’ questo il messaggio che il vescovo di San Miniato, Giovanni Paccosi lancia non soltanto ai presbiteri, ai diaconi e ai religiosi ma anche ai giovani della diocesi in vista del cammino sinodale. Di seguito la lettera aperta del vescovo.Per iniziare insieme, convoco una assemblea diocesana, per domenica 19 novembre, che si svolgerà presso la chiesa di Sant’Andrea a Santa Croce sull’Arno alle 15. Tutti, a cominciare dai membri dei consigli pastorali parrocchiali, i membri dei gruppi sinodali già in atto, giovani, catechisti e ogni fedele, siamo invitati.